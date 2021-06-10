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Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, yağmur tüm yurdu esir alacak - Son Dakika

Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, yağmur tüm yurdu esir alacak

10.06.2021 23:19
Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, yağmur tüm yurdu esir alacak, System.String[]

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Öte yandan açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre; pazar günü, Karadeniz kıyıları hariç sağanak yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak.

Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde yaz yağmurları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü isesel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

YARIN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Cumartesi günü yağışlar yurtta eskini artırıyor. Aydın, Manisa ve Denizli çevresinde de yağışlar etki gösterecek. İç Anadolu'da Cuma günü başlayan yağışlar devam edecek.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR TÜM YURDU ESİR ALACAK

Pazar günü yağışlar Karadeniz kıyıları hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların 2 ile 3 derece arası düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

PAZARTESİ GÜNÜ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Pazartesi günü devam edecek olan yağışlarda sel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor

SALI GÜNÜ ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE YAĞIŞ

Salı günü İç Anadolu'nun büyük bölümü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, sağanak yağış geliyor
Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, yağmur tüm yurdu esir alacak

Hava Durumu, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji gün verip uyardı! Şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın, yağmur tüm yurdu esir alacak - Son Dakika


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