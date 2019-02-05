Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, rüzgarın saatteki hızının 40 ila 60 kilometreye ulaşmasının beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, rüzgarın saatteki hızının 40 ila 60 kilometreye ulaşmasının beklendiği duyuruldu.
Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli rüzgarın 40-60 km/sa hızında, zaman zaman fırtına şiddetinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesinde bulunuldu.
Yetkililer, soba ve doğalgaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olaylara karşı da vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:35 Kaynak: İHA
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