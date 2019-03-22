Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 23 Mart Cumartesi gününden 26 Mart Salı gününe kadar zirai don riski bulunduğu uyarısını yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 23 Mart Cumartesi gününden 26 Mart Salı gününe kadar zirai don riski bulunduğu uyarısını yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "23 Mart Cumartesi gecesinden 26 Mart Salı sabahına kadar, Tarımsal faaliyetlerin başladığı Bölgemiz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

23 Mart, Güncel
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