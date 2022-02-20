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Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak - Son Dakika

Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak

20.02.2022 23:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; pazartesi gününden itibaren tüm hafta içi yurt genelinde yağmur bekleniyor. Yurdun doğusu için de pazartesinden cumaya kadar kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise salı gününden cuma gününe kadar yağmur yağacağı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yeni haftada yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken Türkiye'nin doğusunda da yer yer kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

33 İLDE YAĞMUR, 6 İLDE KAR

Pazartesi günü Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak. Buna göre; İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Düzce, Bilecik, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Sivas, Tokat, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor

69 İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Van, Muş, Iğdır, Kars, Ardahan'da da kar yağışı hakim olacak.

Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor

ÇARŞAMBA GÜNÜ KARADENİZ'DE GÜNEŞ VAR

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta sağanak yağış bekleniyor.

Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ YURDUMUZ YAĞMURA VE KARA TESLİM

Perşembe günü Türkiye genelinde yağmur beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde ve iç bölgelerinden kalan 20 ilde kar yağışı etkili olacak. Cuma günü ise ülkenin batı kıyıları hariç yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise salı gününden cuma gününe kadar yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor
Bu haftaya dikkat! Kar ve yağmur çok kuvvetli geliyor
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Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak - Son Dakika
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