Üye Girişi
Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika

Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

13.12.2021 10:13

İstanbul, Ankara ve çok sayıda il için art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Güncel raporlara göre sıcaklığın 10 derece birden düşeceği İstanbul'da çarşamba günü kar görülebilir, yine sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceği Ankara'da cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra çok sayıda il için de Meteoroloji cuma gününü işaret ederek yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisi altında olacak. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte ülke genelinde azalacak. Batı kesimlerde ise mevsim normalleri altında seyredecek. Cuma gününden itibaren ise ülke genelinde kar yağışı etkili olacak.

TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.

MARMARA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

ŞEHİR İÇİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

KEREM ÖTKEN DE TAHMİNDE BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.

KAR HARİTASINI PAYLAŞTI

Ökten, Türkiye'nin kar haritasını da paylaşıp şunları söyledi: "15 günlük beklenen toplam kar yağışı. Giderek artıyor. Mavi az, kırmızı orta, turuncu yoğun..."

4 İL İÇİN DON UYARISI

Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yer yer sis, buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek. İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Togo Cumhuriyeti, Meteoroloji, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı! 10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! 17:17 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!

Son Dakika Haberleri
10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
10:13 Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
10:09 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
10:00 Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız
09:59 Son dakika: Altın güne rekorla başladı! Gram 800 liradan alıcı buluyor
09:56 Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı
09:54 Yeni Sedat Peker iddiası: Yakında Dubai'den ayrılabilir, zaten BAE de istemiyor!
09:46 Son Dakika: Dolardan yeni rekor geldi! Güncel kura göre 14 lirayı geçti
09:41 Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı!
09:33 Selin vurduğu Edirne'den kahreden haber!
Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var         
10:27
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi         
08:16
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar         
16:11
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 10:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement