Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika

Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisi altında olacak. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte ülke genelinde azalacak. Batı kesimlerde ise mevsim normalleri altında seyredecek. Cuma gününden itibaren ise ülke genelinde kar yağışı etkili olacak.

TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.

MARMARA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

ŞEHİR İÇİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

KEREM ÖTKEN DE TAHMİNDE BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.

KAR HARİTASINI PAYLAŞTI

Ökten, Türkiye'nin kar haritasını da paylaşıp şunları söyledi: "15 günlük beklenen toplam kar yağışı. Giderek artıyor. Mavi az, kırmızı orta, turuncu yoğun..."

4 İL İÇİN DON UYARISI

Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yer yer sis, buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek. İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.