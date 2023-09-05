Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor

Son Güncelleme: 05.09.2023 07:57

Meteoroloji bugün için 8 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Saat 09.00'a kadar İstanbul'un da aralarında olduğu bu illerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.

10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'den yapılan açıklamada İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve sel ile su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. Yağışların özellikle İstanbul'da saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Bu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor - Son Dakika
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