Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.
MGM'den yapılan açıklamada İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve sel ile su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. Yağışların özellikle İstanbul'da saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Bu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor - Son Dakika