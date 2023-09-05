Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak geliyor

10 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Meteoroloji sağanak için saat verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.

10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'den yapılan açıklamada İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Kırklareli ve Muğla içinse turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve sel ile su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. Yağışların özellikle İstanbul'da saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Bu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.