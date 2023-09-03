Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji\'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
Son Güncelleme: 03.09.2023 22:43

Kuvvetli yağışlar sonucunda yurtta birçok kenet sel felaketleri ile boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 2 ile Ordu ve Samsun'a turuncu, 8 ile ise sarı uyarıda bulundu. Bu illerdeki vatandaşlar yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

Kuvvetli yağışlar sonucunda yutta birçok kenet sel felaketleri ile boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 2 ile Ordu ve Samsun'a turuncu, 8 ile ise sarı uyarıda bulundu. Bu illerdeki vatandaşlar yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Terme ve Salıpazarı başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer metrekareye 75 kilogramı geçtiği bildirildi.

Vatandaşların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre devam etmekte olan yağışların Samsun çevrelerinde bugün sabah saatlerine kadar yer yer aşırı metrekareye 100 kilogram olacağı beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli-aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Emre İliksiz
Sondakika.com - Yaşam

Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika
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