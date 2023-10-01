Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi

Son Güncelleme: 01.10.2023 21:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 kent için sağanak uyarısı yaptı. Artvin, Kocaeli, Rize, Samsun, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı geldi. Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, 11 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

11 İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin, Kocaeli, Rize, Samsun, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Öte yandan Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi

SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarının yapıldığı 11 ilde yaşayan vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika
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