Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, 11 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin, Kocaeli, Rize, Samsun, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
Öte yandan Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarının yapıldığı 11 ilde yaşayan vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.
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