Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller arasında Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon, Uşak yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bu illerde yaşayan vatandaşları uyararak, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kavurucu yaz sıcaklarının ardından Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar başladı. Birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken; Kırklareli'nde 5, İstanbul'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 11 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller arasında Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon, Uşak yer alıyor.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de 11 ilde sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün; https://mgm.gov.tr internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yaptığımız hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşlarımızın dikkate almaları elzemdir.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."