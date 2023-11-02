Meteoroloji; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'ı sarı kodla uyardı.
Yapılan açıklamada bu illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak bekleniyor - Son Dakika