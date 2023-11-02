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Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak bekleniyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 07:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'ı sarı kodla uyardı.

SEL VE DOLU UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamada bu illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak bekleniyor - Son Dakika
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