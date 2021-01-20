Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat - Son Dakika

Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat

20.01.2021 21:11

Meteoroloji; Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için de çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı uyarı yapıldı.

11 KENTE KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Çığ tehlikesinin beklendiği iller şöyle sıralandı: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Şırnak.

Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat - Son Dakika


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