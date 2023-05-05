Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! - Son Dakika
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Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı!

05.05.2023 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, bugün Batı'da yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş görülecek. Öte yandan 12 il için de sarı kodlu sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

12 il için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! - Son Dakika
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