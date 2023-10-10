Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor

İsrail operasyonu öncesi Beyrut\'ta yapılan toplantı ifşa oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 kenti sarı kodla uyardı. Buna göre Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Batman'da sağanak yağış etkili olacak.

TEDBİR UYARISI

Bunların yanı sıra bu kentlerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12 KENT İÇİN GEÇERLİ OLACAK

İşte sarı kodla uyarılan iller: Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Batman.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.