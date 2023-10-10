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Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 07:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Mardin, Diyarbakır ve Erzurum'un da bulunduğu 12 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 kenti sarı kodla uyardı. Buna göre Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Batman'da sağanak yağış etkili olacak.

TEDBİR UYARISI

Bunların yanı sıra bu kentlerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12 KENT İÇİN GEÇERLİ OLACAK

İşte sarı kodla uyarılan iller: Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Batman.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
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