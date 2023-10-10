Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 kenti sarı kodla uyardı. Buna göre Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Batman'da sağanak yağış etkili olacak.
Bunların yanı sıra bu kentlerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte sarı kodla uyarılan iller: Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Batman.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor - Son Dakika