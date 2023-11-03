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Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son Güncelleme: 03.11.2023 07:44

Meteoroloji, son hava durumu raporunda 12 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre İzmir, Çanakkale çevreleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan 12 kent içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.

12 İL İÇİN UYARI

Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Hatay, Osmaniye, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Batman, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı illerdeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 12 kente sarı uyarı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Osmaniye, Erzincan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Son Dakika
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