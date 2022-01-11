Meteoroloji'den 14 il için 'sarı kod'! İstanbul ve Ankara'ya yoğun kar geliyor - Son Dakika

Yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Marmara ve Kıyı Ege ile, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin ve Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği bildirildi. Öte yandan 14 il için "sarı kod" uyarısı yapılırken, İstanbul'da yarın ve ve perşembe günü kar etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren mevsim normallerine düşecek. Rüzgârın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Öte yandan Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için "sarı kod" uyarısı yapılırken, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının yarın Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını belirterek, "Sıcaklıklar 10 derece düşecek. Kar yağışı çarşamba günü (yarın) İstanbul'a, perşembe günü ise Anadolu'ya kayar" dedi. Şen ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgesi için hortum uyarısı yaparak, " Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir" dedi.

DOĞU İLLERİ DONDU

Doğu'da kar esareti sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl'de 103, Bitlis'te 203, Muş'ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma başlatırken, Bitlis'te eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar yağışı araziyi beyaz örtüyle kaplarken asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi. Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor. Hakkari'de kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı, 26 köy ve 69 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Van-Hakkari kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Durankaya beldesinin yoluna çığ düştü.

BODRUM'DA SAĞANAK SONRASI SU BASKINLARI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Muğla'nın Bodrum ilçesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından beklenen yağış dün öğleden sonra etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle, Yalıkavak, Peksimet, Yakaköy ve İslamhaneleri mahalleleriyle, Kadıkale mevkiinde su baskınları yaşandı. Yakaköy Mahallesi'nde 1, İslamhaneleri Mahallesi'nde ise 10 ev ile bazı işyerlerini su bastı. Sel sularına kapılan 3 kedi ise öldü. Vatandaşlar ise evlerinin bahçelerine dolan yer yer 2 metre yüksekliğindeki suyu bahçe duvarlarını yıkarak, tahliye etmeye çalıştı. Bodrum- Turgutreis kara yolu da sağanak yağmurun yol açtığı sel suları nedeniyle kapandı. Belediye ekiplerince, debisi yükselen Kavak Deresi'nin kepçe yardımıyla önü açılarak taşkın yaşanmasının önüne geçildi. Su baskınları nedeniyle paniğe kapılan hamile bir kadın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yakaköy'de su basan evde mahsur kalan ve terasa çıkan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan seferler de iptal edildi.