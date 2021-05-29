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Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor

29.05.2021 00:22

Meteoroloji, cumartesi günü için Marmara, İç Anadolu ve Kuzey kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. 14 kent için de kuvvetli yağış anlamına gelen sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca, hava sıcaklıklarını düşürecek yağışlı hava dalgasının önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Özellikle Cumartesi günü, Marmara , İç Anadolu ve Kuzey kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

ANKARA DAHİL 14 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, HORTUM VE DOLUYA DİKKAT

Gök gürültülü sağlan yağış beklenen sarı uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (29.05.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'den 14 ilimiz için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

YAĞIŞLAR PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

Pazar günü yurdun belli bölümlerinde görülecek olan yağışlar pazartesi günü tekrar etkisini gösterecek. Özellikle salı günü Akdeniz'in doğusu hariç yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği ön görülüyor.

Meteoroloji'den 14 ilimiz için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
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Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Hava Durumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika


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