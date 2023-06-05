Meteoroloji'den 14 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı

Yurdun birçok bölgesinde devam eden sağanak yağışlar, özellikle Karadeniz bölgesinde hayatı felç etti. Amasya ve Samsun'da etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. İki ilde sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı. Yağışların etkili olduğu 19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık kararıyla eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı.
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