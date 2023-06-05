Meteoroloji'den 14 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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Meteoroloji'den 14 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 14 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı

05.06.2023 16:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde şiddetli yağışlar etkisini sürdürecek.

Yurdun birçok bölgesinde devam eden sağanak yağışlar, özellikle Karadeniz bölgesinde hayatı felç etti. Amasya ve Samsun'da etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. İki ilde sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

METEOROLOJİ'DEN 16 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

  • "Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
  • Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
  • İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir
  • Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
AFAD'dan 3 bölge için haritalı uyarı! Şiddetli yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek

SAMSUN'DA 6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı. Yağışların etkili olduğu 19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık kararıyla eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

AFAD'dan 3 bölge için haritalı uyarı! Şiddetli yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek

İNEBOLU ÇAYI TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı.

AFAD'dan 3 bölge için haritalı uyarı! Şiddetli yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek
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İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 14 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarı - Son Dakika


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