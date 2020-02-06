Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, yoğun kar yağışı Cuma sabaha karşı başlayacak, 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Uyarıda, yer yer tipi şeklinde görülecek kar yağışı sırasında buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

UZMANLAR ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI YETKİLİLERİ VE VATANDAŞLARI UYARDI

Kar yağışının Doğu Anadolu'da Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda etkili olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de; Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde bu gece saatlerinden başlayacak yağışın Cuma bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde, Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde, Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Uzmanlar çığ tehlikesine karşı yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

BİR UYARI DA BATI KARADENİZ İÇİN

Meteorolojiye göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağış Cuma akşam saatlerinden itibaren Pazar günü sabah saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Bölgede, İstanbul'u Ankara'ya bağlayan Bolu Dağı geçişi, Türkiye karayolu ulaşımı açısından büyük önem taşıyor.

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