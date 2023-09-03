Meteoroloji\'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Sıcak havalar yavaş yavaş veda ediyoruz. Bugün yurt genelinde yağış görülecek, hava sıcaklığı ise normale dönecek. Meteoroloji 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

22 İLDE ALARM VERİLDİ

Bu illerden Ankara, Samsun ve Ordu için turuncu kod uyarısı verildi. Sarı kodla uyarılan kentler ise şunlar oldu: Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Bu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.