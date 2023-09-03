Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika

Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji\'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Son Güncelleme: 03.09.2023 08:47

Meteoroloji 22 ili sarı ve turuncu kodlu uyardı. Bu kentlerde kuvvetli yağış beklenirken; vatandaşlardan sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcak havalar yavaş yavaş veda ediyoruz. Bugün yurt genelinde yağış görülecek, hava sıcaklığı ise normale dönecek. Meteoroloji 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

22 İLDE ALARM VERİLDİ

Bu illerden Ankara, Samsun ve Ordu için turuncu kod uyarısı verildi. Sarı kodla uyarılan kentler ise şunlar oldu: Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale.

Meteoroloji'den 22 il için kuvvetli yağış uyarısı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Bu uyarıda hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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