Üye Girişi
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak - Son Dakika

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

16.01.2022 11:08

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde yaşandı. Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada ise karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceği ifade edilirken 22 Ocak Cumartesi günü içinse kritik bir uyarı yapıldı. Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı hava kütlesiyle İstanbul dahil birçok şehirde kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre, Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Son verilere göre, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beleniyor.

"KIŞ ŞARTLARININ EN ÇOK HİSSEDİLECEĞİ 3-4 GÜN YAŞANACAK"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı geldi. Şen, "Çarşamba günü Trakya Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç Marmara'nın doğusu İstanbul dahil karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. 22 Ocak'tan başlayan 1 haftalık kış önemli görünüyor. İstanbul dahil kar etkili olabilir" dedi.

Bugün Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Marmara ve iç kesimlerde zirai don uyarısı. Yarın daha yağışsız bir hava var. Sadece Doğu Karadeniz'de kar olabilir. Bugün İstanbul'da sıcaklık 6 C doğusunda karla karışık yağmur ve kar olasıdır" şeklinde açıklama yaptı.

ASIL KAR DA 22 OCAK'TA

Şen, "Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli. Şimdiden söylüyorum 10 günlük tahmin yapmak risklidir. +/- 1 gün olabilir" dedi.

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİDEN ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, " Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Bitlis çevrelerinde etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıklar; Hakkari'de eksi 3, Van, Bitlis ve Muş'ta etsi 5 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde yağdı. Yoğun kar yağışı kısa süre içerisinde arabaların üzerini beyaza bürüdü. Arnavutköy'de ise bazı çocuklar kar yağışının heyecanıyla sokağa çıkarak kar topu oynadı.

YORUMLAR
500

Meteoroloji, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak - Son Dakika


Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi         
11:06
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:54 Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar
10:31 Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 11:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement