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Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

Meteoroloji, son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği'nden de vatandaşlara uyarı yapılarak, ''Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

27.11.2023 - 22:15,  Güncelleme: 22:22
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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, yaptığı uyarıda Marmara ve Ege'de şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiğini duyurarak, aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da olduğu 23 ili sarı kodlu uyarı yaptı.

MARMARA VE EGE FIRTINAYA TESLİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son tahminlere göre İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı. Marmara ve Ege'de beklenen şiddetli fırtınanın yarın akşam saatlerinden ertesi güne kadar etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aydın ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük için ise sarı kodlu rüzgar uyarısı verildi. Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgârın, yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor - Son Dakika
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