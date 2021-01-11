Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı

11.01.2021 00:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 24 il için sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 24 ile sağanak yağış uyarısı

24 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ile Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Pazartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


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