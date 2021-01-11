Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

24 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ile Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.