Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı - Son Dakika

Meteoroloji; Samsun, Ordu ve Giresun için turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak. Yarın sabah etkili olması beklenen yağışların cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği bildirildi.