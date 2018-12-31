Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den 4 Bölge İçin 'Kuvvetli Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji'den 4 Bölge İçin 'Kuvvetli Fırtına' Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Kuzey Ege'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz açıkları ve Kaş ile Marmaris arasında bugün ve yarın için kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den 4 Bölge İçin 'Kuvvetli Fırtına' Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Kuzey Ege'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz açıkları ve Kaş ile Marmaris arasında bugün ve yarın için kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 bölge için fırtına uyarısında bulunuldu. Kuzey Ege'nin kuzeyinde esen rüzgarın bugün akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75, Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp saatte 50- 75, Kaş ile Marmaris arasında ise güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın bu akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75 kilometre kuvvetinde fırtına olarak eseceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı kaydedildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:00 Kaynak: DHA

Kuzey Ege, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel
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