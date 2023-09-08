Meteoroloji'den 3 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den 3 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Güncelleme: 08.09.2023 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara'da ise kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 3 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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