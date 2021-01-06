Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir - Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir

06.01.2021 08:44

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli bugün parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE DEVAM EDECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir

Giresun, Sivas, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim
West Ham ve Crystal Palace Ozan Tufan'a talip oldu West Ham ve Crystal Palace Ozan Tufan'a talip oldu         
08:57
"Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı         
08:23
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrılarına karşı valilik harekete geçti! Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrılarına karşı valilik harekete geçti! Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı         
07:38
Kayalıklardan düşen iş insanı, 8 saatte kurtarılabildi Kayalıklardan düşen iş insanı, 8 saatte kurtarılabildi         
03:11
Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz         
00:09
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:14
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım         
19:47
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 09:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei