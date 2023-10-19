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Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son Güncelleme: 19.10.2023 08:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu; Giresun için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu; Giresun için sarı kodlu uyarı yapıldı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Bu 4 ilde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer vatandaşlara sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 4 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

TURUNCU KODLU NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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