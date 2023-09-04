Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji\'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
Son Güncelleme: 04.09.2023 21:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya için uyarı geldi. Müdürlükten yapılan açıklamada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla için gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan Kuzey Ege'nin kuzeyinde de fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

4 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'den yapılan açıklamada, Edirne ve Tekirdağ için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı, Kırklareli için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Muğla için ise sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve sel ile su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 4 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika
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