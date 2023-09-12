Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu kentler için sarı kodlu uyarı yayınlandı.
Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Son Dakika › Güncel › Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı - Son Dakika