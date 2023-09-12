Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı - Son Dakika

Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı

Son Güncelleme: 12.09.2023 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ağrı, Iğdır, Erzurum, Van ve Kars'ta vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu kentler için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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