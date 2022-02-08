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Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek - Son Dakika

Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek

08.02.2022 21:58

Meteoroloji 9-15 Şubat tarihlerinin hava durumu raporunu paylaştı. Güncel rapora göre; çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Diğer taraftan çarşamba günü için de 50 ile yönelik turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Tehlikeli hava durumunu işaret eden uyarıda 50 ilde kar yağışı, kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzde 5 günün hava durum raporunu paylaştı. 9-15 Şubat tarihleri kapsayan raporla ilgili yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; Çarşamba iç kesimlerde, Perşembe doğu bölgelerde azalacağı, ancak Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor." denildi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Çarşamba günü için yapılan tahminlerde; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'da sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

80 KM'LİK FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

50 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve yer yer sağanak yağış beklenen 50 il sarı ve turuncu kodla uyarılırken iller şu şekilde sıralandı: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K. Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 2 gün boyunca devam edecek

SOĞUK HAVA DALGASI İKİ GÜN SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının çarşamba iç kesimlerde, perşembe günü doğu bölgelerde azalacağı, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 2 gün boyunca devam edecek

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Ayrıca, çığ tehlikesine karşı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçların bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Perşembe, Çarşamba, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek - Son Dakika
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