Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son hava tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 22 Ocak Cumartesi günü için sarı ve turuncu kodla uyarılan 51 ilde kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin genellikle çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.
Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı bekleniyor.
Sarı kodla uyarılan 33 il; Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun şeklinde sıralandı. Bu illerde sağanak ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Tehlikeli hava potansiyeli olan turuncu kodla uyarılan iller ise; Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Karabük oldu.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
EDİRNE -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
İSTANBUL 0°C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.
KOCAELİ 1°C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde, güney ve iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.
DENİZLİ 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
İZMİR 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
MUĞLA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ANTALYA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ISPARTA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
MERSİN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.
ESKİŞEHİR -3°C, -1°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.
KAYSERİ -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.
KONYA -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.
Çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.
KASTAMONU -3°C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.
SİNOP 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla aralıklı kar yağışlı.
ZONGULDAK 1°C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla aralıklı kar yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT -17°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
TOKAT -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, batısının yarın (Cumartesi) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BİNGÖL -14°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -17°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -16°C, -2°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -9°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
MARDİN -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! - Son Dakika