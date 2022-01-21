Üye Girişi
Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! - Son Dakika

Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!

21.01.2022 23:27

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girerken Meteoroloji 51 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı. Buna göre; aralarında Antalya, Adana, Çanakkale, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nin de bulunduğu 51 şehrimizde kuvvetli kar ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son hava tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 22 Ocak Cumartesi günü için sarı ve turuncu kodla uyarılan 51 ilde kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor.

TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin genellikle çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

BATI VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı bekleniyor.

33 İL SARI KODLA UYARILDI

Sarı kodla uyarılan 33 il; Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun şeklinde sıralandı. Bu illerde sağanak ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

18 İL İÇİN DE TURUNCU KODLU UYARI GELDİ

Tehlikeli hava potansiyeli olan turuncu kodla uyarılan iller ise; Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Karabük oldu.

Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kar tüm yurdu etkisi altına alacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

EDİRNE -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

İSTANBUL 0°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.

KOCAELİ 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde, güney ve iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

DENİZLİ 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

İZMİR 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ANTALYA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ISPARTA 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

MERSİN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

ESKİŞEHİR -3°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

KAYSERİ -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

KONYA -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

KASTAMONU -3°C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

SİNOP 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla aralıklı kar yağışlı.

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla aralıklı kar yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -17°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

TOKAT -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yarın (Cumartesi) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİNGÖL -14°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -16°C, -2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -9°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

MARDİN -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

YORUMLAR
500

Çanakkale, Sakarya, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! - Son Dakika


Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı         
23:27
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
23:27 Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!
23:27 Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı
23:08 KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?
23:10 Karda dondukları anlar paylaşılan eşekler için harekete geçildi
22:51 Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı
22:33 Gedson'u getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
22:33 Çamaşır makinesine eşyaları attığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
22:22 ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda geri dönüyor
22:11 Kadıköy'de yaşlı çiftin kar altındaki kira yardımı talebi kahretti
22:09 KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 23:43:12. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement