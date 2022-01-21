Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! - Son Dakika

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son hava tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 22 Ocak Cumartesi günü için sarı ve turuncu kodla uyarılan 51 ilde kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor.

TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin genellikle çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

BATI VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı bekleniyor.

33 İL SARI KODLA UYARILDI

Sarı kodla uyarılan 33 il; Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun şeklinde sıralandı. Bu illerde sağanak ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

18 İL İÇİN DE TURUNCU KODLU UYARI GELDİ

Tehlikeli hava potansiyeli olan turuncu kodla uyarılan iller ise; Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Karabük oldu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

EDİRNE -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

İSTANBUL 0°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.

KOCAELİ 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde, güney ve iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

DENİZLİ 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

İZMİR 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ANTALYA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ISPARTA 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

MERSİN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

ESKİŞEHİR -3°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

KAYSERİ -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

KONYA -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

KASTAMONU -3°C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı.

SİNOP 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla aralıklı kar yağışlı.

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla aralıklı kar yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -17°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

TOKAT -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yarın (Cumartesi) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİNGÖL -14°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -16°C, -2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -9°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

MARDİN -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu