Bugün hava nasıl olacak? 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bölgelerimizde hava durumu! - Son Dakika

Meteoroloji'ye göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güney, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 50-80 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yarın (Salı) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 0°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kar yağışlı

KARS -16°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ -15°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MARDİN 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren batısı kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısı 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren 3,5 m; Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Salı) sabah saatlerinde güneyi ile öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan, bugün (Pazartesi) akşam saatleri ile gece saatlerinde güneyi güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m; Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, açıkları güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneyden 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,5 m; Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman güneydoğudan, bugün (Pazartesi) güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.