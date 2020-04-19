Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIK IĞDIR'DA, EN YÜKSEK SICAKLIK ERZİNCAN'DA ÖLÇÜLDÜ

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.