Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don - Son Dakika

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi ile ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji'nin uyarıları şöyle:

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

17 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 1°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°CÇok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -3°CÇok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ADANA °C, 13°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı

ANKARA °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, -3°CÇok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BOLU °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZİNCAN °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TURUNCU ALARM NEDİR?

Turuncu alarm, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI ALARM NEDİR?

Sarı alarm, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.