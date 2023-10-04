Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika

Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Son Güncelleme: 04.10.2023 08:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı. Buna göre öğle saatlerinden itibaren bu kentlerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin son hava durum raporuna göre Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Öte yandanAğrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak sarı kodla uyarıldı. Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika
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