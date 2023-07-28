Meteoroloji'den 9 kente 'sarı' kodlu alarm

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre rekor sıcaklıklara teslim olan ülkemizin bazı noktalarında yağış görülecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seviyede seyredecekken Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük için sarı kodlu uyarı yapıldı.

YER YER YAĞIŞLI OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SEL VE RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KOD NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 kenti "sarı" kodla uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu iller Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük olarak sıralandı.