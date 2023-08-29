Meteoroloji'den 9 kentimiz için ''sarı kodlu'' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan 9 ile de sarı kodla uyarıldı.

TEDBİR UYARISI

Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.