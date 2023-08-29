Meteoroloji'den 9 kentimiz için ''sarı kodlu'' uyarı - Son Dakika

Meteoroloji'den 9 kentimiz için ''sarı kodlu'' uyarı

Son Güncelleme: 29.08.2023 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken 9 kent için için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan 9 ile de sarı kodla uyarıldı.

TEDBİR UYARISI

Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 9 kentimiz için 'sarı kodlu' uyarı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 9 kentimiz için ''sarı kodlu'' uyarı - Son Dakika
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