Meteoroloji'den Adana ve Mersin için yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Adana ve Mersin için yağış uyarısı

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren Adana ve Mersin için çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den Adana ve Mersin için yağış uyarısı, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren Adana ve Mersin için çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adana ve Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin edildi. Metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği açıklamada, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

ULUKIŞLA-POZANTI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan bir başka uyarıda ise, İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz'e bağlayan karayollarında, başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki karayolu ve geçitler olmak üzere ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiğine dikkat çekildi. 20 santimetreye ulaşması beklenen yar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

SEL MEYDANA GELMİŞTİ

Adana kent merkezinde hafta içerisinde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yer yer bazı bölgelere sel fekaketi meydana gelmiş, Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalmıştı. Ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarının su bastığı yağışta, kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkisinde çökme meydana gelmişti. Bir binanın kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldığı kentte, binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürülmüştü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar vermiş, arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarılmıştı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası, görevini sürdürüyor.


Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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