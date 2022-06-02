Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

02.06.2022 23:39

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen oluşturdu.

Ankara Valiliği ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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