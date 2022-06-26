Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

26.06.2022 14:01
Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

Samsun Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde başlayan sağanak, Tokat'ın güneyi, Amasya'nın batısında çok kuvvetli, Çorum'un kuzey ve batısı ile Samsun'un batısında yer yer şiddetli olmak üzere gün boyu devam edecek.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Amasya, Samsun, Tokat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı - Son Dakika
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