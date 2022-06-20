Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! Sağanak yağış 16.00'da başlayıp sabaha kadar devam edecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! Sağanak yağış 16.00'da başlayıp sabaha kadar devam edecek

20.06.2022 13:26

Meteoroloji, Ankara'nın batısında bugün 16.00'da başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Ankara'nın batısında öğleden sonra beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısını yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın batısı ve çevre illeri için "sarı uyarı" yayınladı.

ÖĞLEDEN SONRA BEKLENİYOR

MGM'nin tahminlerine göre Ankara'nın batısında bugün 16.00'da başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağış yarın 06.00'ya kadar sürecek.

MGM'den yapılan açıklama şöyle: "Bugün öğleden sonra Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Uşak, Eskişehir çevreleri ile Afyonkarahisar'ın batısı ve Ankara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! Sağanak yağış 16.00'da başlayıp sabaha kadar devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! Sağanak yağış 16.00'da başlayıp sabaha kadar devam edecek - Son Dakika
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