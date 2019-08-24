Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Ardahan için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteoroloji'den Ardahan için sağanak uyarısı

9 dakika önce

Ardahan'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den Ardahan için sağanak uyarısı, System.String[]

Ardahan'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ardahan'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi
Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 vatandaşımız kurtarıldı Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Ardahan için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]