Meteoroloji'den Ardahan için sağanak uyarısı
9 dakika önce
Ardahan'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:02 Kaynak: AA
Ardahan'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ardahan'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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