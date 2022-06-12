Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı

- Meteoroloji 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Aydın merkez ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıklayarak uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, etkisini sürdürerek 13.06.2022 Pazartesi günü Aydın merkezi ve doğu ilçelerinde ( Efeler, Çine, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu) kuvvetli (21-50 kg/m2), olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Murat Uçkaç/İHA)