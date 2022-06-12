Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı

12.06.2022 20:37
Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı

- Meteoroloji 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Aydın merkez ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıklayarak uyarılarda bulundu.

- Meteoroloji 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Aydın merkez ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıklayarak uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, etkisini sürdürerek 13.06.2022 Pazartesi günü Aydın merkezi ve doğu ilçelerinde ( Efeler, Çine, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu) kuvvetli (21-50 kg/m2), olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Murat Uçkaç/İHA)

YORUMLAR
500
Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı Ünlü Markanın Reklam Yüzü Oldu! Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı Ünlü Markanın Reklam Yüzü Oldu! Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı
Kaynak: İHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 20:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement