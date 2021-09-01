Üye Girişi
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

01.09.2021 11:26
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı, System.String[]

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısıMETEOROLOJİ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiği belirterek sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

METEOROLOJİ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiği belirterek sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın özellikle yarın gece saat 03.00-18.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Karadeniz için sel uyarısında bulundu. MGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi:

"Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Kuvvetli yağışın ayrıca yarın gece saat 03.00-18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAKSon değerlendirmelere göre serin ve yağışlı havanın gelecek günlerde ülkenin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesinin beklendiği belirtildi. Doğu Karadeniz bölgesi için de yapılan uyarıda şunlar kaydedildi: "Çarşamba günü Ankara'nın kuzey kesimleri ile Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 02.09.2021 Perşembe günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı; 03.09.2021 Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SERİNLEYECEKHava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği; Akdeniz Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenerek "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Batı Karadeniz, Meteoroloji, Karadeniz, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu 12:04 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı 11:25 Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi 10:44 Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var 09:57 Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var

Son Dakika Haberleri
12:06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
12:03 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
11:39 Dünya Sağlık Örgütü uyardı! "Mu" varyantı aşıya direnç gösterebilir
11:22 Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
11:17 Son Dakika: Düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan satılıyor
11:06 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi         
12:07
Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti         
12:02
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Dünya Sağlık Örgütü uyardı! "Mu" varyantı aşıya direnç gösterebilir         
11:39
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti         
10:44
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş         
09:26
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 12:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement