Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz - Son Dakika

İstanbul'da 26 Mart cumartesi günü hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor.

Mart ayı biterken İstanbul'a bahar yeni yeni geliyor. Hafta sonunun ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bir miktar daha artacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam ederken güneş de yüzünü daha net gösterecek. .

BİRAZ YAĞMUR SONRA GÜNEŞ

Kent genelinde en yüksek hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Cumartesi günü aralıklı olarak kent genelinde yağmur görülebilir. 27 Mart pazar günü ise İstanbul'da sıcaklıklar bir miktar daha artacak. Pazar günü İstanbul'da güneşli bir gün yaşanacak.

Mart ayı biterken İstanbul'a bahar yeni yeni geliyor. Hafta sonunun ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bir miktar daha artacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam ederken güneş de yüzünü daha net gösterecek. .

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE SOĞUK BİRAZ DAHA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.