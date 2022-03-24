Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz

24.03.2022 14:01
Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz

Soğuk geçen Mart ayının son günlerine yaklaşırken Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları kıyı şehirlerimizde 20 derecelere çıkarken, yağışlar etkisini kaybedecek.

İstanbul'da 26 Mart cumartesi günü hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor.

Mart ayı biterken İstanbul'a bahar yeni yeni geliyor. Hafta sonunun ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bir miktar daha artacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam ederken güneş de yüzünü daha net gösterecek. .

BİRAZ YAĞMUR SONRA GÜNEŞ

Kent genelinde en yüksek hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Cumartesi günü aralıklı olarak kent genelinde yağmur görülebilir. 27 Mart pazar günü ise İstanbul'da sıcaklıklar bir miktar daha artacak. Pazar günü İstanbul'da güneşli bir gün yaşanacak.

Mart ayı biterken İstanbul'a bahar yeni yeni geliyor. Hafta sonunun ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bir miktar daha artacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam ederken güneş de yüzünü daha net gösterecek. .

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE SOĞUK BİRAZ DAHA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YORUMLAR
500
İlkbahar göz kırpmaya başladı! 24 Mart 2022'de bölgelerimizde hava nasıl olacak? İlkbahar göz kırpmaya başladı! 24 Mart 2022'de bölgelerimizde hava nasıl olacak? Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor

Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement