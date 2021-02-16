Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak - Son Dakika

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

16.02.2021 08:00

Meteoroloji çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken Orta Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Sakarya, Kocaeli, Giresun, Bingöl ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarına da kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışının, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TURUNCU ALARM NEDİR?

Turuncu alarm, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI ALARM NEDİR?

Sarı alarm, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Akdeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı
Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu         
07:22
Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı         
00:33
Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti         
00:17
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
Namluya sarılsa da kardeşini ölümden kurtaramadı! Feryatları yürek yaktı Namluya sarılsa da kardeşini ölümden kurtaramadı! Feryatları yürek yaktı         
23:34
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı         
19:33
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 08:25:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei