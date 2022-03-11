METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZEL UYARI - Son Dakika
Üye Girişi

METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZEL UYARI

11.03.2022 14:11
METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZEL UYARI

METEOROLOJİ, İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

METEOROLOJİ, İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.


YORUMLAR
500
Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor! Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor! Megakent'te kar alarmı: Kar yağışı gece etkisini artırdı, önlemler peş peşe geldi Megakent'te kar alarmı: Kar yağışı gece etkisini artırdı, önlemler peş peşe geldi

Meteoroloji, Cumartesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZEL UYARI - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 ABD'nin biyolojik araştırma tesisleri nedeniyle DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZEL UYARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement