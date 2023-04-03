Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı

03.04.2023 14:32
Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının, Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yarın Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı - Son Dakika


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