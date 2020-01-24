Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı

18 dakika önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
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