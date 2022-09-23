Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun Doğusu İçin Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun Doğusu İçin Fırtına Uyarısı

23.09.2022 13:39
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun Doğusu İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu'nun doğusu için (Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkari) kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu'nun doğusu için ( Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkari) kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

MGM'den yapılan uyarıda, 24 Eylül Cumartesi sabahından itibaren, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkari'de güney yönlerden kuvvetli 50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. MGM'nin açıklaması şöyle:

"24.09.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkari) güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun Doğusu İçin Fırtına Uyarısı - Son Dakika

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